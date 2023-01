Una dura derrota sufrió este lunes la Universidad de Chile en el Campeonato Nacional tras caer por 3 a 1 ante Huachipato, en el estadio Santa Laura. Si bien los hinchas azules se mostraban ilusionados antes del pitazo incial, estos terminaron retirándose del recinto de Independencia con desazón y enojados por lo que mostró el cuadro universitario en la cancha.

Si bien los dirigidos por Mauricio Pellegrino tuvieron ocasiones para igualar el marcador, la buena actuación de la zona defensiva de los acereros y las atajadas de Gabriel Castellón jugaron un factor fundamental en el marcador final.

El DT argentino no le pudo encontrar el rumbo al partido | Foto: Agencia Uno

El comentarista de Pauta de Juego, Fernando Agustín Tapia, se tomó un momento en el programa radial y se fue en picada contra el entrenador azul por no usar a delantero que tuvo una destacada participación en 2022.

"Yo ayer reflexionaba y decía 'debo reconocer que no se nada de fútbol', es que me gustaría saber dónde fallo yo en el análisis porque vimos que gran parte de la temporada jugó el Cristián Chorri Palacios de titular y le respondió con goles, y parte la primera fecha y lo deja en la banca. Cuando ingresa en el segundo tiempo, la U tiene más profundidad, entonces no comprendo estas decisiones. Yo la verdad me declaro un neófito del fútbol", comenzó señalando.

Para luego, tirar todos sus dardos hacia el nivel de Luis Felipe Gallegos, jugador que fue criticado por cierta parte de la parcialidad azul. "Yo no entiendo, Gallegos no te jugó un solo partido bien a lo largo de la pretemporada, ninguno redondo, y es titular", remarcó Tapia.

De esta manera, la U deberá dar rápidamente vuelta la página y tendrá que enfocarse en el partido de la segunda fecha, cuando este sábado enfrente a Unión Española en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.