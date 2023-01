Ex compañero no escondió su molestia y decepción tras la desvinculación del técnico del área formativa.

Este lunes, Azul Azul informó del despido de Esteban Valencia quien se desempeñaba como el técnico del área formativa, precisamente del cuadro de proyección que llegó a la final en el último torneo de la categoría.

Fueron diez años en que el Huevo estuvo como entrenador en las cadetes de la U, pero sin duda se le recuerda por los dos momentos en que tuvo que asumir al primer equipo de manera interina. En el 2018 tras el despido de Ángel Guillermo Hoyos y el 2021 cuando se va Rafael Dudamel, esta última de manera muy tortuosa.

La temporada pasada fue la última en la U y ya se consumó su alejamiento del club. Desde luego, decisión que no cayó muy bien en históricos de Universidad de Chile, muchos de ellos compañeros, que se sienten decepcionados de esta medida.

En esa línea está Cristián Castañeda, compañero en la U y en la selección de Valencia y no escondió su tristeza y bronca por esta determinación. En diálogo con Bolavip, el ex lateral sostuvo que "el huevo demostró su grandeza cada vez que le puso el pecho a las balas, ahí estuvo a disposición. Demasiado injusto que se le pague de esa manera. Tiene que haber una buena relación con los históricos y nosotros a veces nos hemos sentido bastante utilizados de repente. Tratamos de poner lo mejor de nosotros para que la corporación de ex azules tenga una mejor relación para ellos y con la hinchada. No aprovechan las instancias para conectarse mejor con la gente", argumentó.

El Scooby siguió con su postura y criticó que en la institución hayan muy pocos vinculados a la historia azul. "La U en ese sentido es muy irrespetuosa. Ahora tu vas y a los únicos que ves son al Colocho, al Huevo y a Romero los demás eran puros chicos que seguramente están haciendo la práctica, así no se puede. Debes tener gente que sea destacada, hay que invertir", señaló.

Cristián Castañeda respaldó al Huevo Valencia tras su despido de la U (Prensa Universidad de Chile)

¿Qué le parecieron los dos primeros amistosos?

Cristián Castañeda presenció ambos amistosos de verano ante Coquimbo Unido y Rosario Central y desde luego dio a conocer lo que según él, padece el equipo. "Le falta arriba, si bien se ve que tendrá una solidez defensiva, le falta en ataque, la forma de llegar al gol. Le está faltando la pieza angular y que le de mayor fluidez al juego. No se si a esta altura un nueve bueno de categoría o un 10. Le están metiendo muchas fichas a Osorio y a Assadi para marcar una presencia que puede ser riesgosa a esta altura, tengo preocupación en ese sentido", reconoció el ex azul.

Finalmente, tuvo palabras para los jóvenes valores que van sumando apariciones donde destaca la última de Renato Huerta. "Son apuestas demasiado arriesgadas. Potenciar a un chico que lo quieres vender es necesario acompañarlo de gente buena, si lo rodeas de gente mediocre, es difícil", cerró.