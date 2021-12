Joaquín Larrivey se emociona tras la salvación de la U: "La verdad que no tengo muchas de festejar, me parece un tiempo de mucha reflexión"

Si hay uno de los jugadores que fue uno de los puntales de la Universidad de Chile durante esta complicada temporada, fue el delantero argentino Joaquín Larrivey. El futbolista de 37 años llegó a la entrevista post partido con la emoción a flor de piel y lloró tras la victoria 3-2 sobre Unión La Calera.

Y es que no fue fácil para los jugadores de la U sacar el resultado adelante por el trámite del compromiso, el que más con ganas que fútbol finalmente dejó al Romántico Viajero en Primera División. A tan solamente 10 minutos para el cierre del cotejo, aparecieron los dos goles de Ramón Arias y la anotación agónica de Junior Fernandes, la cual desató la euforia de los jugadores de la U.

"Él (Ramón Arias) tuvo un gran año personalmente, más allá de que algunos partidos al final no pudo demostrar lo que realmente vale, así que se lo merece. Es un gran profesional, un tipo que tira para adelante, que no se perdió ningún partido, siempre dio la cara. Más allá de este último tiempo que capaz no fue el mejor para él, pero cerrar el año con nada más y nada menos que con dos goles de lateral izquierdo, se lo merece, me pone muy contento", remarcó Larrivey en conversación con TNT Sports.

"Estoy muy emocionado, fue una semana muy dura para todos. La verdad que no tengo muchas de festejar, me parece un tiempo de mucha reflexión", agregó.

Al finalizar el vital compromiso, los hinchas que estaban a las afueras del estadio El Teniente de Rancagua celebraron con algarabía y desataron la fiesta.

"El público es impresionante. Agradecido a ellos, hace 12 partidos que no ganábamos y cada partido estaba ahí, más allá de la invasión que ellos mismos reconocieron que estuvo mal, el resto se ha comportado impresionante. Son millones de hinchas que la vienen sufriendo hace mucho, sin embargo están ahí. Este triunfo sin duda es para ellos y para nuestras familias que sufren mucho más que nosotros y probablemente más que los hinchas. Seguramente están llorando en casa, para mi mujer, mis hijos y para mis viejos que están ahí", finalizó el goleador azul.