Siguen las repercusiones tras la salida de Joaquín Larrivey de la Universidad de Chile. El ex delantero del Romántico Viajero ha sido entrevistado por diversos medios de comunicación y en todas ha lamentado su partida del club azul.

Y es que el ex Celta de Vigo y Cagliari de Italia no esperaba que su salida fuera tan abrupta y aún sigue sin entender dicha decisión por parte de los directivos de Azul Azul, luego de tener grandes números en el última temporada: 20 goles en 32 partidos.

"Aún no le encuentro ninguna explicación. Lógica, por lo menos, ni futbolística. Sobre todo por cómo se dieron las cosas: por mis rendimientos dentro de la cancha, por las referencias que tienen los directivos de parte de toda la gente que trabaja en el club, de los compañeros y del staff. Se me hace difícil encontrar una razón lógica", comenzó diciendo Larrivey a Publimetro.

"También se me hace difícil pensar que los máximos emblemas del club, como son el ex presidente (Cristian Aubert), el actual presidente (Michael Clark) y el director deportivo (Luis Roggiero), no puedan cumplir su palabra. Si los máximos referentes de una institución no pueden cumplir su palabra, qué queda para el resto... Son cosas a las que no les encuentro explicación y que nunca me había tocado vivirlas", añadió.

Luego, fue consultado acerca de la amistad que tiene con Walter Montillo y Sergio Irigoitía y si esto influyó en su salida de la U. "No creo que me haya perjudicado mi amistad con ellos. El ser "juzgado" pasa exclusivamente por cuestiones deportivas y por cómo se comporta uno en el día a día, qué referencias tienen los directivos de uno, y me conocieron en estos dos años. No creo que eso haya tenido injerencia, pero ellos son personas muy capaces y, sobre todo, éticamente intachables, lo que es clave para mí para trabajar con ellos", aseveró el ex goleador azul del anterior Campeonato Nacional.

Finalmente, tuvo palabras para el incierto futuro que se le avecina al conjunto laíco. "Ni me puse a pensar en eso. Estoy pensando en mi futuro que en lo que viene para la U. No estoy en condiciones de dar ninguna apreciación, porque no sé qué es lo que va a pasar, no sé quién llega, quién se va, no conozco el nuevo entrenador y, así, es difícil tener una impresión de lo que viene y el porvenir que va a tener la U", cerró.