La teleserie de la posible llegada de Felipe Gutiérrez a Universidad de Chile podría estar viviendo sus últimos capítulos. El oriundo de Quintero ha tenido que esperar varios días para que el entrenador Mauricio Pellegrino de el visto bueno a su llegada, algo que los hinchas azules esperaban con ansias.

Pero según informó este miércoles el periodista Gonzalo Fouillioux en su cuenta de Twitter, el jugador habría sido desechado por el técnico azul, y este habría decidido quedarse con el plantel que tiene hasta ahora, situación que llamó la atención de cientos de fanáticos azules en redes sociales.

Habrá que esperar que dice Pellegrino sobre el caso Gutiérrez | Foto: Agencia Uno

Jorge 'Coke' Hevia, conductor del programa Pauta de Juego, se tomó un minuto para referirse a la situación que ha tenido que vivir el ex Betis y el FC Twente en las últimas horas.

"No le creo a nadie. Estando metido ahí Azul Azul, detrás de Gutiérrez y Fernando Felicevich, lo más fácil es decir que Mauricio Pellegrino dijo que no, no le creo ", realzó el hijo del reconocido ex presentador de televisión que lleva su mismo nombre.

"Lamentable queda en el camino un jugador que tiene una calidad que se nota y además un buen tipo, en toda su carrera no lo he visto en una polémica", agregó.

"Esto fue para inflarlo o para reactivar el interés de La Calera. La U supuestamente iba a estar más tranquila y sigue siendo la misma pichanga que es Azul Azul", acabó señalando el profesional de las comunicaciones.