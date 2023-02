Los hinchas de Universidad de Chile respiran con más tranquilidad tras la sufrida victoria por 2 a 1 ante Magallanes, encuentro válido por la cuarta fecha del Campeonato Nacional, torneo donde el Romántico Viajero marcha actualmente en la novena posición.

Si bien los pupilos por Mauricio Pellegrino no mostraron su mejor desplante en el terreno de juego, las dos anotaciones de Cristian Palacios bastaron para llevarse los tres puntos a Santiago.

Palacios sigue a gran nivel en la U | Foto: Agencia Uno

Fiel a su estilo, Jorge Coke Hevia, periodista del programa Pauta de Juego, analizó en conversación con Bolavip Chile lo que fue el dramático triunfo del elenco universitario ante el Manojito de Claveles.

"La U no importa el cómo, necesitaba ganar", dijo en el arranque el hijo del reconocido rostro de la televisión chilena, Jorge Hevia.

"Una lástima la expulsión de Fuentealba porque me pareció que lo hizo bien, creo que es un jugador a tener en cuenta sobretodo considerando que la U tiene volantes interiores discretísimos. No entiendo que no juegue Assadi, Fernández fuera de posición. Esta locura por mantener el esquema por sobre las características de los jugadores y poquito, nos quedamos con la victoria y poco más", remarcó el destacado rostro radial.

"Tiene problemas con Castro, no entiendo que juegue Morales. Casanova me encanta pero está fuera de forma...Es un equipo latigudo, tres puntos clink caja: que bueno por el hincha azul pero te deja tan poco", concluyó.