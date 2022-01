Michael Clark explica las salidas de Joaquín Larrivey y Ramón Arias: “Ambos recibieron ofertas formales para seguir, pero no las aceptaron”

Universidad de Chile vive una jornada de mucho movimiento entre el inicio de la pretemporada del plantel y otra con la presentación de Santiago Escobar como nuevo entrenador para la pretemporada 2022. Los azules se preparan para lo que serán los desafíos de este nuevo año en lo deportivo, buscando dejar atrás todo mal resultado vivido en el año pasado.

Este lunes se llevó a cabo una conferencia en el Centro Deportivo Azul el cual contó con la presencia del Michael Clark, presidente de Azul Azul, quien fue consultado sobre la salida de Joaquín Larrivey y Ramón Arias donde destacó varios puntos importantes respecto a estos casos.

“Nosotros creemos que los clubes se deben administrar de la forma más profesional posible y esa es la manera para que las instituciones crezcan y de desarrollen. En esa línea, cuando hablamos de tener que extender el vínculo laboral o renovar un contrato, eso debe hacerse al final de un año o al final de una temporada”, partió argumentando el presidente del club.

Sobre este punto agregó que “Cuando uno tenga todos los juicios importantes arriba de la mesa y en su mérito que jugador debe ser aprobado y quién no. Nosotros cuando nos hicimos cargo del club a mitad de año, antes de que terminara la primera rueda del campeonato, se nos hizo presente la oportunidad de renovar a dos jugadores, el señor Larrivey y el señor Arias”.

“Los dos eran muy importantes por la performance que estaban teniendo en cancha y por lo que significaban para el club. Si bien nosotros no estábamos de acuerdo de hablar de renovaciones a esa altura del año por lo que dije anteriormente, y dados los puntos mencionados anteriormente, tuvimos la acepción de poder hacerle una oferta en ese minuto”, detalló Michael Clark.

Pero no quedó ahí todo, debido que adicionalmente expresó que “Ambos deportistas tuvieron ofertas formales, por escrito firmadas por el conducto regular que tiene el club y son ofertas que, a mi juicio, fueron muy buenas porque significó hacer un club un esfuerzo importante. No hablaré de montos porque son conversaciones privadas, pero leí en algunos lugares que estábamos bajando las condiciones económicas y eso no es así”.

Además, agregó que “Esas ofertas existieron, esas ofertas no fueron aceptadas y si esas hubieses sido aceptadas, los jugadores hubiesen sido parte del plantel 2022. Eso son los hecho, esa es la realidad”, terminó concluyendo el presidente de Azul Azul al respecto.