Universidad de Chile entrenó por última vez en el Centro Deportivo Azul con miras al duelo frente a Palestino de este jueves en el Estadio Municipal de La Cisterna bajo las órdenes de Sebastián Miranda.

Y se espera que el técnico interino mueva el naipe en relación a lo realizado por su antecesor, el uruguayo Diego López y para eso podrían venirse importantes cambios.

Uno de ellos es la plaza de lateral derecho, ya que Yonathan Andía es quien ha jugado con mayr regularidad, pero sus últimas presentaciones han dejado bastante que desear, donde incluso se ha llevado fuertes pifias por parte del público.

Se espera que sea Daniel Navarrete su reemplazante, quien sumó pocos minutos en la era del Memo y no lo dejó satisfecho basicamente por no dominar el sentido de la marca al rival, algo que el Cachorro para López, sí cumplía. Pero en este nuevo modelo de Miranda, el joven que ayer firmó su extensión de contrato, sí tendría oportunidades.

Seba Miranda tiene que decidir entre Navarrete y Andia (Bolavip)

No obstante, se pudo ver en esta jornada que Navarrete abandonó el CDA en su vehículo particular y no almorzó ni se fue con sus compañeros en el bus rumbo al hotel de concentración. Algo que llamó poderosamente la atención.

Es por eso, que crece la incertidumbre si será Dani o Andía quien vaya en el equipo estelar. Habrá que estar atentos a la publicación de la convocatoria de los azules que debiese ser dada a conocer en las próximas horas.