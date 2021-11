Una nueva derrota sumó Universidad de Chile en el Campeonato Nacional. El cuadro estudiantil cayó 1-0 ante Ñublense por la trigésima fecha del fútbol chileno y se complicó en la tabla de posiciones, quedando solo a tres puntos de la zona de promoción.

Esta derrota caló hondo en los jugadores, los cuales se fueron cabizbajos a camarines sin entregar ningúna declaración post derrota, algo que tiene a los hinchas azules enojados en redes sociales y se le suma a que los dirigentes tampoco han salido a hablar sobre el mal momento que acontece al Romántico Viajero.

Uno de los que criticó a los dirigentes de Azul Azul por la situación que vive el club, es el periodista Manuel De Tezanos Pinto, el cual hizo su descargo en plena transmisión de TNT Sports.

"Será bueno que esta semana salga alguien a dar la cara. Ya basta de comunicados y reacciones tibias. Es un equipo a la deriva, que dejó solo a los jugadores, a sus entrenadores, que nombró otro interino en vez de buscar un proyecto con un poquito más de futuro. Era lo que pedía Leiva, no quiso él tomar cinco partidos, no le parecía serio. La U necesita un especialista urgente que enfrente la zona de descenso, esta realidad", comenzó diciendo el comunicador.

Para De Tezanos, no hubo cambios entre Cristián Romero y Esteban Valencia y recalcó que "el equipo no tiene ideas, depende de que le caiga una pelota a Larrivey. No puede ser que espere ir en desventaja en el minuto 90 para buscar modificaciones y tratar de empatarlo".

"La tristeza del hincha, la impotencia de no saber qué pasa, quién está en control, cuál es el proyecto, cómo pisotean ídolos, Huevo Valencia como jugador le entregó mucho a la U. Se fue sin más que un comunicado, como tantos ídolos últimamente. Un equipo a la deriva. Parece que nadie quería ver que había un riesgo real, hoy está en el puesto 14, uno arriba de la promoción. Por tercer año consecutivo la U sufriendo con este problema"

"Pareciera no importarle a nadie esta crisis que es enorme. Esta derrota si no remece fuertemente las bases de quienes conducen el club ya nada lo hará. Esto es tocar fondo, prácticamente", sentenció.