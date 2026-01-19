La llegada de Juan Martín Lucero a Universidad de Chile sigue generando repercusiones en el mundo azul. Uno de los que analizó el presente del plantel fue Tito Awad, comentarista de La Magia Azul, quien conversó con Bolavip Chile y valoró positivamente la conformación del plantel de la U.

“Estoy muy contento con el plantel, pensando también en que puede llegar Esteban Matus desde Audax Italiano para cubrir la zona izquierda. Creo que estamos con un equipo bastante completo”, señaló. Sin embargo, el histórico comunicador fue claro en separar nombres de funcionamiento colectivo. “Hablar de equipo es otra cosa, primero hay que verlo funcionar. Tenemos un buen plantel, pero todavía no sé cómo va a rendir el equipo”, advirtió.

En esa línea, el comentarista remarcó que la dirigencia respondió a las solicitudes del actual cuerpo técnico. “A Francisco Meneghini le han traído todo lo que ha pedido. Más allá de los problemas que hubo con el ex técnico, Gustavo Álvarez, al que yo quería y sigo queriendo, estoy feliz con lo que se ha hecho en materia de refuerzos”, afirmó.

Tito Awad está feliz con la conformación del plantel azul (Captura).

“Siempre se puede hacer más, nunca sobra, pero tenemos banca, tenemos de todo. Ahora la clave es que el equipo juegue bien y sepa ganar partidos”, agregó.

Awad también puso énfasis en la jerarquía de los refuerzos ofensivos, encabezados por Lucero. “Se trajeron jugadores de jerarquía. Estamos hablando de Lucero, con más de cuarenta goles, Octavio Rivero con más de treinta, y además con experiencia en competencias internacionales. En este momento no puedo pedir más, estoy tranquilo”, sostuvo.

Eso sí, no ocultó su principal inquietud de cara al inicio de la competencia oficial. “Lo único que me preocupa es que todavía no hemos jugado casi nada. Vamos a tener solo un partido antes de jugar con Audax Italiano y eso es muy poco rodaje. Hay que tener paciencia”, concluyó.

En resumen…