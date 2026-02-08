Universidad de Chile tiene formación confirmada para su segundo compromiso en la Liga de Primera 2026, en un escenario marcado por exigencias deportivas y decisiones externas que han condicionado la previa del duelo.

El cuadro dirigido por Francisco “Paqui” Meneghini visitará a Huachipato este domingo 8 de febrero desde las 12:00 horas en el Estadio CAP-Acero, en un partido que se disputará sin público.

Sin embargo, hay una situación que genera preocupación entre los hinchas azules. ¿Cuál es? La condición física de Octavio Rivero, refuerzo que llegó esta temporada al Romántico Viajero.

La lesión de Octavio Rivero genera preocupación en Universidad de Chile | FOTO: Felipe Zanca/Photosport

Se encienden las alarmas en Universidad de Chile por Octavio Rivero

Según el parte médico entregado por la U, el ex Barcelona de Guayaquil presenta una lesión de sinovitis en regresión, razón por la cual el cuerpo técnico optó por no arriesgarlo y dejarlo fuera de la citación ante el elenco acerero.

Incluso, más allá de este encuentro, la presencia de Rivero en los próximos partidos no está completamente asegurada, situación que será evaluada día a día por el cuerpo médico.

Con esta baja, la U buscará obtener su primera victoria en Talcahuano pese a las dificultades que han marcado la previa del encuentro.

¿Dónde ver el partido entre Huachipato y Universidad de Chile por la Liga de Primera?

El partido de Huachipato contra Universidad de Chile se transmitirá por TNT Sports Premium . De forma online, los encuentros de la Liga de Primera 2026 son transmitidos por la plataforma HBO Max.

Además, podrás seguir el minuto a minuto a través de Bolavip Chile.