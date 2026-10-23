Universidad de Chile pierde a esta figura por lesión: “Sufrió un esguince de rodilla”

Jhon Cortés estará nuevamente al margen de las canchas. El juvenil tendrá que enfocarse en su proceso de recuperación.

Universidad de Chile se alista para la recta final de la temporada. Para conseguir sus objetivos, el cuerpo técnico de Fernando Gago necesitará de todas sus figuras, aunque una no estará disponible.

¿Qué pasó? Luego del regreso de Lucas Barrera a las prácticas, el conjunto estudiantil tendrá que preocuparse en el proceso de recuperación de otro de sus canteranos más destacados.

Según informa Emisora Bullanguera, ese es el caso de Jhon Cortés. El atacante de 18 años lamenta un problema en su rodilla, lo que lo tendrá sin acción por algunas semanas.

“Universidad de Chile suma un nombre a su hospital de lesionados, donde pueden una carta en ataque para los próximos partidos del torneo”, comenzó señalando el medio.

“Jhon Cortés sufrió un esguince de rodilla que lo tiene al margen de los entrenamientos de la U (…) El técnico Fernando Gago todavía no puede tener al plantel completo en sus aspiraciones con la U”, agregó.

Jhon Cortés es baja en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Universidad de Chile pierde a Jhon Cortés

Cabe consignar que por contraparte, además del retorno mencionado de Lucas Barrera, el cuadro universitario ya cuenta con la presencia de Octavio Rivero. El delantero uruguayo trabaja con normalidad.

Con dichas consideraciones, Universidad de Chile se alista para enfrentar a Everton de Viña del Mar por la fecha 25 de la Liga de Primera. Se jugará el lunes 26 de octubre, desde las 18:00 horas, en el Estadio El Teniente.