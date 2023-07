Universidad de Chile arrastra dos derrotas consecutivas en el presente Campeonato Nacional y el rendimiento del equipo dirigido por Mauricio Pellegrino comienza a generar dudas entre los hinchas azules.

En esta nueva fecha del Torneo Nacional, el Romantico Viajero deberá enfrentar este domingo 30 de julio a Magallanes e intentará obtener los tres puntos para dejar atrás las críticas y no perderle pisada a Cobresal en la tabla de posiciones.

Pellegrino y la U quiere volver a los abrazos en el Campeonato Nacional | FOTO: Andrés Pina/Photosport

No obstante, el periodista Cristián “Chico” Peñailillo aprovechó para pegarle un fuerte raspacachos al entrenador argentino por el nivel de juego del elenco universitario.

“Me aburre la U. ¿Qué quieres que te diga? Ya es un equipo eficiente pero hace dos fechas que viene perdiendo”, indicó en el programa Agenda Matinal del canal de Youtube Todo Es Cancha.

Agregando que “es un equipo demasiado ratón, muy arropado atrás, no aprovecha los jugadores buenos, dependías de Mateos y se te fue todo a las paila. Es una lata ver a la U”.

Por último, el fiel escudero de Eduardo Bonvallet no entiende la suplencia de Darío Osorio. “Este cabro Osorio debe tener problemas psicológicos y motivacionales porque no es titular, no puedo creer que un jugador que el club lo tasa en 10 millones de dólares no juegue y cada vez está más lejos del arco”, concluyó.