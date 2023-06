Claudio Borghi respalda a Mauricio Pellegrino por no alinear a Darío Osorio: "No es obligación del técnico ponerlo para que lo vendan"

Universidad de Chile recibe a O’Higgins este miércoles a las 19:00 en el estadio Santa Laura y respecto a este encuentro, sorprendió la noticia entregada por Bolavip de que Darío Osorio no formará parte de la oncena titular y tendrá que esperar su oportunidad en la banca.

Paulo Flores conversó con Claudio Borghi para nuestro sitio y reconoce estar sorprendido porque “hasta ayer jugaba, tenía la información de que jugaba. Incluso iba a jugar de volante por izquierda, cosa que para mí no le favorece para nada”.

El Bichi se pone en los zapatos de Mauricio Pellegrino y asegura que “hay veces que el técnico toma decisiones y hay que respetarlas, pero no sé, de pronto se quejó porque no tenía a los jugadores de la selección y deja a Osorio que es una de sus buenas cartas fuera. Son decisiones técnicas, él sabrá porque motivo lo hará”.

Igualmente el actual comentarista de TNT aclara que “no es obligación del técnico ponerlo para que lo vendan. Las decisiones las tiene que tomar la comisión directiva con respecto a los jugadores que quieran que sigan y que se vayan”.

Claudio Borghi lamenta la ausencia de Darío Osorio, pero entiende la decisión de Mauricio Pellegrino

El ex entrenador de la selección chilena transparenta que Darío Osorio es de su gusto. “Para mí es un talento de los últimos que he visto, pero quiero verlo jugar en la posición que rinde, que por izquierda abierto, no con la obligación de correr hacia atrás, esa es más o menos mi visión de afuera”.

Para el final Borghi indica que “es una lastima si queda en la banca, tendrá que seguir trabajando”.

Se dice que iban a ir por el chico de O’Higgins, el lateral izquierdo. Para mí necesitan un jugador más, eso lo tendrá que ver la comisión directiva o los dueños para ver si pueden traer otro jugador.

Berizzo está en reglamento, tiene la facultad de dejarlos libres o no, pero si los deja libre es un precedente bastante importante, donde después muchos dirigentes se van colgando de esas decisiones. No sé si lo hace bien o mal, eso lo tendrá que determinar él, pero está en derecho y eso no se lo puede dejar nadie.

Todas las decisiones que tomó de dejar a los jugadores convocados a pesar de no jugar, está para mí en derecho. Él te