Palestino aprovechó las dudas de Universidad de Chile y terminó llevándose un agónico triunfo por 1 a 0 en el Estadio Santa Laura, resultado que dejó a los hinchas azules preocupados sobre el futuro en el Campeonato Nacional.

Con el triunfo, los árabes quedaron ubicados en la séptima posición con 26 unidades. En tanto, el Romántico Viajero se estancó en el cuarto puesto del torneo local con 29 puntos y se aleja del Cobresal.

La U no pudo volver a abrazarse en el Estadio Santa Laura-SEK | FOTO: Felipe Zanca/Photosport

El periodista Cristián Caamaño estuvo a cargo de los comentarios del encuentro en la transmisión radial de Deportes En Agricultura y fue categórico sobre el rendimiento azul en el Santa Laura.

“Lo preocupante muchas veces no es la fotografía del resultado, es la fotografía del juego. Segundo partido que no convierte, segundo partido donde no genera demasiado juego y hoy no se generó ninguna chance de gol clara”, manifestó el también panelista de ESPN Chile.

“Independiente si no estaba Mateos, independiente si juegas con línea de tres o cuatro, hoy la U pecó de funcionamiento, pecó de organización de juego, pecó de genialidad, y a partir de ahí uno comienza a sospechar que este discurso de Pellegrino de una cosa es el objetivo y otra cosa es el deseo, acá no fue ni uno ni lo otro”, agregó el comunicador.

Para finalizar, el profesional de las comunicaciones puntualizó que “la U fue un equipo tibio y desgraciadamente se quedó solo con el molde. Lo más dramático es el mal funcionamiento y mal juego. La U comienza a despedirse del campeonato tempranamente aunque quede mucho trecho, pero así no está jugando para ser campeón”.