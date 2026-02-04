Universidad de Chile mantiene en incertidumbre su viaje hacia el sur del país para medirse ante Huachipato por la Liga de Primera 2026. ¿Qué pasó? Las autoridades se opusieron a la realización del enfrentamiento.

La Delegación Presidencial del Bío Bío se escudó en una resolución de la CONAF para tomar dicha postura, lo que generó importantes reacciones. Uno de los que estalló fue Cristián Caamaño.

En los micrófonos de Radio Agricultura, el periodista se lanzó contra la determinación que tiene en duda la disputa del encuentro. Por el momento, no hay estadio para su desarrollo.

“Esta gente está en una lucha permanente con el fútbol. El año pasado, después de los incidentes en Avellaneda, no tuvieron problema para programar un partido de Huachipato con la U a las 12 del día, con público de la U”, lanzó.

Luego, agregó: “Tres días después de que la U había perdido con Lanús. Y ese día, se jugó, los hinchas de la U eran los mismos que iban a ir ahora y que habían dejado la escoba en Avellaneda“.

Universidad de Chile tiene en duda su duelo ante Huachipato. (Imagen: Photosport)

Su furia por la posible suspensión del partido de Universidad de Chile

Finalmente, el comunicador apuntó con nombre y apellido contra los encargados de resolver el problema. No escatimó en mencionar a las autoridades más potentes del fútbol chileno.

“Se les para la pluma y hacen lo que quieren con el fútbol. El fútbol no se defiende. ¿Dónde está el Ministerio del Deporte? ¿Dónde está Pablo Milad? ¿Dónde está el Gerente de Ligas?“, cerró.

En resumen: