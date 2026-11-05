Este es el jugador de la U más criticado en el primer tiempo ante D. Antofagasta: “Es incapaz de ganar un duelo”

Este es el jugador de la Universidad de Chile más criticado en el primer tiempo ante Deportes Antofagasta.

Universidad de Chile en estos momentos está disputando un importante compromiso por la Copa Chile, en la que los ‘Azules’ se ven las caras ante Deportes Antofagasta por el duelo de vuelta por los cuartos de final de dicho torneo.

Dentro de lo que es este disputado duelo, el equipo de Fernando Gago se volcó con todo en la portería rival y pudo romper el cero en la última jugada del primer tiempo con el gol de Octavio Rivero, dejando la ilusión viva para revertir la serie.

En estos primeros 45 minutos, los fanáticos del ‘Romántico Viajero’ no tan solo se hacen sentir en el Estadio Santa Laura, si no que también en las distintas redes sociales, en donde han ido dejando su opinión a lo que ha dejado este compromiso

Dentro de esta primera mitad, hay uno de los jugadores de la Universidad de Chile que ha estado en la mira por parte de los hinchas por lo que ha sido su rendimiento en el campo de juego, el que no los tiene muy conformes.

Guerrero es apuntado por los hinchas de la U | Foto: Photosport

Se trata del delantero, Maximiiano Guerrero, quien se ha ganado la gran reprobación del hincha de la Univerisdad de Chile por acciones puntuales en esta primera mitad.

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“Guerrero lleva 18625381 centros… Ni uno bueno”, dijo uno de los hinchas de la Universidad de Chile.

“Un papelón lo de Guerrero, es incapaz de ganar un duelo a un jugador de segunda”, fue lo que señaló otro fanático criticando fuertemente al jugador de los ‘Azules’

Para la segunda parte del compromiso, Guerrero buscará mejorar su imagen por lo que ha sido su rendimiento en el campo de juego y tener un mejor desempeño en este partido crucial para la U en su deseo de avanzar en la Copa Chile.

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