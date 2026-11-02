Fernando Gago recibe una doble mala noticia en la Universidad de Chile tras la derrota en el clásico

El entrenador de la Universidad de Chile, Fernando Gago tendrá un importante problema doble en la U.

Universidad de Chile dejó una mala imagen futbolística tras lo que fue su derrota por 1-0 ante Universidad Católica, en el que los ‘Azules’ estuvieron lejos de su mejor versión y terminaron cayendo ante su clásico rival.

Esta derrota sin duda que pega fuerte dentro del equipo de Fernando Gago y todo esto por lo que es la lucha por el Chile 2, el que se puso al rojo vivo con este resultado a cuatro fechas de terminar el torneo.

En el conjunto ‘Laico’ buscarán dar vuelta la página rápidamente a lo que es esta derrota y poner el foco en los últimos cuatro duelos, en la que su próximo compromiso es clave ante Cobresal.

Para dicho duelo, el ‘Romántico Viajero’ contará con dos importantes ausencias, en donde dos jugadores titulares para Fernando Gago no podrán decir presente en este partido.

Morales será baja en la U | Foto: Photosport

Morales y Guerrero suspendidos ante Cobresal

Se trata del defensor, Marcelo Morales y el delantero, Maximiliano Guerrero, en la que ambos jugadores que estaban apercibidos de sanción, vieron la tarjeta amarilla ante la Universidad Católica y recibirán un partido de suspensión, el que deberán cumplir ante Cobresal.

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De esta forma, Fernando Gago tendrá un importante inconveniente para poder conformar su onceno para el duelo ante Cobresal, un equipo que se ha tornado un rival complicado para los ‘Azules’ en los últimos años.

Cabe recordar que a cuatro fechas del final, la Universidad de Chile mantiene su ventaja sobre la Universidad Católica en la tabla de posiciones, en donde los ‘Azules’ se mantienen con 48 unidades, mientras que los ‘Cruzados’ alcanzaron los 46 puntos.