Unión La Calera venció por 2 a 1 a Universidad de Chile y agudizó la crisis del elenco universitario en el presente Campeonato Nacional, torneo donde el Romántico Viajero marcha en la novena posición.

Todas las críticas de los hinchas azules van hacia Mauricio Pellegrino, entrenador argentino que no le ha encontrado el rumbo a un equipo que viene a los tumbos en las últimas fechas y que ha mostrado una gran deficiencia tanto en la zona defensiva como en la ofensiva.

Pellegrino sigue sumando críticas en su paso por la U | FOTO: Andres Pina/Photosport

El reconocido periodista Rodrigo Herrera dialogó en exclusiva con Bolavip Chile sobre la continuidad del estratega argentino en la U y criticó la forma de jugar del cuadro bullanguero.

“Yo me pregunto, ¿Qué tan mal anda Huerta en los entrenamientos para que no jugara desde mayo? Cuando entra hoy día el equipo cambia”, remarcó el ex rostro televisivo de Mega.

“La U es un equipo falta de confianza, había cero anticipo, cero agresividad en la marca. Es un equipo reactivo, dormido y que solo se despierta después del gol”, indicó Herrera.

“Yo no sé si después de tantos partidos jugando mal, esto tenga mucha vuelta para Pellegrino”, cerró.