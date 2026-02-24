César Vaccia es una voz autorizada cuando se trata de vencer a Colo Colo en Macul. El estratega, que ostenta el registro histórico de ser el técnico de la Universidad de Chile con más triunfos en el Estadio Monumental, conversó con Bolavip sobre las claves que lo llevaron a dominar ese terreno. Para el ex DT, la preparación de un Superclásico va mucho más allá de la pizarra táctica tradicional.

El entrenador chileno es enfático en derribar uno de los mitos más comunes del fútbol chileno: que el clásico es un duelo cualquiera. En charla con nuestro portal, Vaccia fue tajante: “Decir que este partido es otro partido más, eso es mentira. Este es un partido bien especial, tiene un componente emocional y mental de honor”.

La fórmula de su éxito radica en la gestión del factor humano y no en fórmulas mágicas de pizarrón. Durante sus tres victorias consecutivas con la U en Pedrero, el técnico se centró en la observación clínica de su plantel. “No, recetas no, pero sí conversar mucho con los jugadores para alinearse… observar a qué jugadores están un poquito más inquietos”, confesó.

Para el histórico técnico azul, la sensibilidad del entrenador es fundamental antes de pisar el césped de Colo Colo. “Esa capacidad la debemos tener los entrenadores, observar si tienen alguna conducta que es diferente, que están un poquito tensionados”, explicó Vaccia sobre el manejo de la ansiedad en camarines de alta presión.

La comunicación constante fue el pilar que sostuvo sus triunfos territorio albo. El ex DT recordó que mantenía diálogos profundos con sus dirigidos sin importar la titularidad: “Conversaba mucho con mis jugadores, independiente de quién jugara. Conversaciones siempre pensando que vamos a ganar, no hubo jamás la posibilidad de perder”.

Vaccia destaca que la magnitud del encuentro debe ser el combustible de los futbolistas de la Universidad de Chile. “No todo el mundo tiene esa posibilidad de jugar un clásico en el Monumental contra el equipo de siempre. Esa es una tremenda motivación”, señaló, elevando el valor de la oportunidad histórica sobre el miedo al fracaso.

Francisco Meneghini es aconsejado por César Vaccia.

El aspecto psicológico se trabajó bajo la premisa de la confianza ciega en el resultado positivo. Según relató a Bolavip, el convencimiento grupal era la clave para no flaquear ante la hinchada local: “Siempre con la idea de que vamos a ganar ese partido. Vamos a jugar bien, vamos a disfrutar del juego. Ganarle ahí, eso va a ser historia”.

El mejor mensaje de Vaccia a Paqui Meneghini

Finalmente, el legado de las tres victorias de César Vaccia sirve hoy como una hoja de ruta para los procesos actuales que buscan romper rachas. Su enfoque sugiere que, más allá de los tres puntos, el Superclásico se gana en la mente: “Todas esas cosas al final te dan un poquito más de tranquilidad”, concluyó el técnico más exitoso de la U en la casa de su archirrival.