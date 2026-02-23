La crisis de resultados en la Universidad de Chile sumó un nuevo y amargo capítulo en el cierre de la cuarta jornada. Lo que debía ser la noche del despegue para el conjunto laico, se transformó en una pesadilla tras los inexplicables cambios del DT Francisco Meneghini y un error garrafal del portero Gabriel Castellón, que posibilitaron el empate de Deportes Limache.

La falla del arquero llega en el peor momento posible, coincidiendo con la altísima presión que recae sobre el técnico Francisco Meneghini. La hinchada, visiblemente molesta, apuntó a la falta de seguridad en la portería como uno de los factores que impiden a la “U” sumar su primer triunfo en este 2026.

BOLAVIP conversa con el mundialista con la selección chilena y también ex portero de Universidad de Chile, Óscar Wirth.

“La responsabilidad del arquero obviamente es evitar que el balón entre en el arco, hay circunstancias en que uno participa indirectamente, que es en todas las jugadas, y en otras, directamente, como en esta situación”, afirmó.

Respecto al gol, Wirth no tiene dudas. “Es una realidad indesmentible que se le comió, una mala salida y para ser justos, como le pasa a muchos porteros también”, acotó.

Óscar Wirth critica a Gabriel Castellón.

¿Es Gabriel Castellón arquero para la U”

“Los rendimientos de los equipos grandes a los que les va bien, se sustenta en un arquero regular, Castellón no ha tenido esa regularidad lamentablemente”, cerró el ex guardametas.