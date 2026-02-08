Eduardo Vargas volvió a gritar gol con la camiseta de Universidad de Chile. El delantero marcó su primer tanto desde su regreso al club en el duelo ante Huachipato, disputado en el estadio CAP de Talcahuano bajo un ambiente inusual, sin público local ni visitante en las tribunas.

El gol llegó temprano en el compromiso, cuando recién corrían los 13 minutos de juego. En una de las primeras aproximaciones azules, Vargas estuvo atento dentro del área y capitalizó una oportunidad clave para abrir el marcador en un partido trabado desde el inicio.

La jugada nació tras un remate que terminó estrellándose en el palo, dejando el balón suelto frente al arco. Ahí apareció el histórico atacante, quien con olfato goleador empujó la pelota a bocajarro y venció al arquero acerero, desatando el festejo del banco universitario.

Eduardo Vargas anota en la visita de la U a Huachipato. (Foto: Eduardo Fortes/Photosport)

El tanto tuvo un significado especial para Vargas, que regresó a la U con la ilusión de reencontrarse con su mejor versión. Su gol no solo sirvió para romper la sequía personal, sino también para confirmar su vigencia y su importancia dentro del esquema ofensivo del equipo.

En un estadio silencioso y sin el aliento de la hinchada, el festejo fue sobrio pero cargado de simbolismo. Eduardo Vargas volvió a marcar con la camiseta azul y dio un paso importante en su reencuentro con el club que lo lanzó al estrellato.

Revisa acá el gol de Eduardo Vargas ante Huachipato