La Selección Chilena viene de quedarse con un triunfo importante ante Perú en el más reciente amistoso internacional, un partido que reforzó las buenas sensaciones que arrastra el combinado dirigido por Nicolás Córdova en este cierre de año.

La Roja mostró mayor cohesión y, sobre todo, una idea más clara que su rival, lo que rápidamente generó repercusiones en el continente. Como suele ocurrir cada vez que hay un Clásico del Pacífico, las reacciones no tardaron en llegar.

El rendimiento del Equipo de Todos y las falencias de la escuadra peruana alimentaron el debate tanto en medios como en creadores de contenido, donde varios perfiles peruanos hicieron fuertes autocríticas tras el resultado.

La Roja nuevamente se quedó con el Clásico del Pacífico | FOTO: Sipa/Photosport

La frase que encendió el debate en Chile y en Perú

Uno de los análisis que más llamó la atención provino de un popular streamer peruano Fanodric, que cuenta con más de 402 mil seguidores en Youtube y más de 90 mil en Instagram, cuyo tuit superó las 70 mil visitaas en pocas horas.

Su reflexión no solo apuntó al partido, sino a algo que —según él— explica la diferencia entre chilenos y peruanos en el plano futbolístico: la cultura de trabajo.

“La diferencia es el trabajo. En Chile trabajan hace años y no dejan de trabajar. Siguen trabajando a pesar de los malos resultados, y cuando nosotros dormimos ellos trabajan. Sin trabajo no podemos competir, porque solo trabajando seremos mejores. En Perú no se trabaja, en Chile sí”, escribió en X (Ex Twitter).

Las palabras del streamer abrieron un intenso debate en redes, donde muchos coincidieron con su autocrítica y otros la calificaron como exagerada