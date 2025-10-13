El triunfo por 2-1 ante Palestino dejó a Universidad de Chile con buenas sensaciones futbolísticas, pero la atención en el postpartido se centró en su técnico, Gustavo Álvarez, luego de que un medio nacional publicara que estaría en la mira de la Selección de Perú.

El rumor, publicado por El Mercurio, tomó fuerza en redes sociales y rápidamente se transformó en tema de conversación. Sin embargo, el propio entrenador azul decidió responder con dureza cuando fue consultado en la transmisión en TNT Sports posterior al partido en el Estadio Santa Laura.

Fiel a su estilo frontal, Álvarez no escondió su molestia por la publicación y apuntó directamente contra la falta de responsabilidad periodística, generando un tenso momento ante los micrófonos.

Gustavo Álvarez vuelve a hablar de su opción de ir a la Selección de Perú

Minutos después, ya en conferencia de prensa, el periodista Felipe Labbe de ESPN Chile tomó la palabra y aclaró que la nota del reconocido diario nacional sí estaba firmada, lo que dio pie a un nuevo intercambio con el estratega argentino.

“Después del partido, cuando hablaba con la transmisión oficial, y se le hablaba de esta nota que salió en El Mercurio, la nobleza obliga, ¿no? Está firmada por un colega de nosotros, y eso también es importante aclararlo”, señaló el comunicador, quien luego consultó si, conociendo ahora ese detalle, su respuesta a la posibilidad de dirigir a la selección peruana sería distinta.

A Gustavo Álvarez no se le nota contento a la hora hablar de una posibla salida de la U | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

La reacción del técnico azul fue categórica. “La misma. Cuando yo pregunto si está firmada es porque no lo sé. Usted me dice que está firmada. El periodista cita palabras de un anónimo. No se dice quién habla. Eso para mí me parece una falta de respeto. Yo hace tres años aquí en Chile doy la cara cada semana y a veces dos, con errores, virtudes, defectos, aciertos, pero doy la cara y se ve lo que dice y lo que piensa Gustavo Álvarez. Todos los que están acá tienen un trabajo. Y no me parece nada raro a fin de año hacer un repaso y mirar para adelante”, sostuvo.

Finalmente, el DT reforzó su molestia con el tratamiento de la información y cerró el tema: “Yo lo que dije que a fin de año yo miro para atrás, miro para adelante y saco conclusiones. A mí esa nota me parece una falta de respeto. Se habla de cifras. Y yo le daría validez si aparece el nombre y el apellido de quien lo dice. Porque yo camino por el club y nadie me dice nada. ¿Qué más le puedo decir?”