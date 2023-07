Ex Ballet Azul apuesta por Jeisson Vargas en Universidad de Chile: “Puede ser un gran aporte para salir del mal momento”

Jeisson Vargas continuará su carrera en la Universidad de Chile. El mediocampista hará respetar su contrato con los azules, que expira a fines de 2023. En sus últimos 6 meses en el Romántico Viajero, el Torero tendrá la chance de ver minutos con Mauricio Pellegrino que lo proyecta como el cambio de Lucas Assadi.

Un exjugador del Ballet Azul como Francisco Las Heras siente que Vargas puede andar en lo futbolístico y aún es uno de los pocos que cree que el formado en la Universidad Católica puede rendir con la camiseta de la U en lo que queda de temporada.

“En este momento que prácticamente la U no juega fútbol, donde no hay un creador y no hay alguien que maneje el equipo, Jeisson Vargas puede ser un gran aporte para salir del mal momento. Si rinde, debería andar bien y podría ser una buena alternativa”, explicó en diálogo con Bolavip.

Francisco Las Heras -izquierda- es uno de los pocos valientes que confía en Jeisson Vargas en la Universidad de Chile (Twitter)

Las Heras también toma sus recaudos y se cuestiona algunas cosas sobre Jeisson Vargas, quien viene de jugar en Qatar en el Al-Rayyan donde salvó al equipo de ir al descenso y anotó 4 goles en 11 partido.

“Ahora, me pregunto: ¿Cómo está física y futbolísticamente? Si se tiene que quedar, es una opción más sin duda. A mi me gustaba cuando lo vi jugar en La Calera y ahí era uno de los destacados del equipo“, manifestó.

El histórico ex volante del mítico Ballet Azul de la U, pese a todo, es uno de los soldados de Vargas y siente que el jugador puede dar mucho a Pellegrino en la búsqueda de objetivos.

“Tiene condiciones, buena técnica, golpea bien la pelota, pero desgraciadamente en la U no mostró nada de eso hasta el momento. Hay que dejar eso de lado y si logra volver a ese nivel de La Calera es una gran opción”, terminó.