Universidad de Chile tiene todo listo para enfrentar a Deportes Limache por la cuarta fecha de la Liga de Primera 2026. El cuadro azul necesita ganar sí o sí para despejar las dudas del inicio del certamen local.

Sin embargo, el conjunto estudiantil puede no contar con una figura. ¿Qué le pasó? Ha presentado complicaciones físicas y por ello puede quedar fuera ante los cerveceros: ese es el caso de Octavio Rivero.

El delantero uruguayo tiene sinovitis en su rodilla derecha y es duda para este compromiso. No obstante, Fabián Hormazábal entregó una actualización sobre su situación.

“Somos un grupo súper unido. Él está entrenado con normalidad ya, está a la par de nosotros. Esperemos que siga así y que esté lo mejor posible“, comenzó señalando.

“Sabemos que no fue el inicio que todos esperábamos, pero sí confíamos mucho en el trabajo que estamos haciendo. Esperamos poder demostrarlo este fin de semana”, agregó.

Fabián Hormazábal contó la firme sobre Octavio Rivero en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

La solución al complejo momento de Universidad de Chile

Finalmente, el lateral derecho explicó qué debe hacer el plantel universitario para salir del incómodo panorama: acumula dos empates y una derrota en la competencia nacional.

“Creo que corregir es más trabajo. Cuando estás entrando en momentos así, yo creo que el trabajo es la única forma que te va a sacar de ahí“, concluyó el oriundo de Machalí.

