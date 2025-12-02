Días intensos ha protagonizado el técnico de Universidad de Chile, Gustavo Álvarez, quien tras anunciar su intención de dejar el club a final de temporada, analizó el duro empate ante Coquimbo Unido que dejó a los azules lejos del Chile 2 para Copa Libertadores.

“El partido lo arrancamos dominando, tuvimos ocasiones claras, pero fuimos de más a menos. En el segundo tiempo decidí el cambio para tener más peso ofensivo, sacando un central y poniendo un delantero. Ellos tuvieron dos contras con Zavala, pero nosotros merodeamos el gol y quizás nos faltó claridad”, comentó en primera instancia el técnico azul en diálogo con TNT Sports.

Respecto a la lucha por conseguir el boleto a Copa Libertadores a una fecha del final, Álvarez respondió que “trataremos de ganar, es nuestra obligación, y depender de otro resultado. Vamos a preparar la última fecha para conseguir el objetivo”.

Gustavo Álvarez: “Yo fui muy claro…”

Álvarez también le respondió al presidente de Azul Azul, Michael Clark, quien en la previa del encuentro declaró que las palabras del técnico no eran un análisis “para hacer esta semana”.

“Yo fui muy claro con eso: era la última conferencia en el CDA. Después de un partido, con todas las emociones, no me parece que sea el momento para tocar un tema que es importante”, aseguró Álvarez.

Finalmente, descartó que su mensaje haya golpeado al camarín de la U: “En Iquique va a ser igual. Hoy el equipo mostró la convicción de siempre, esto no repercutió en lo más mínimo, el plantel es muy maduro”, cerró.