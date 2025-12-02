Este martes Universidad de Chile empató 1-1 con Coquimbo Unido en el cierre de la fecha 29 de la Liga de Primera 2025, donde el autor del gol para los azules fue el capitán Charles Aránguiz.

El volante de 36 años falló un penal ante el arquero Diego Sánchez, pero aprovechó el rebote para anotar su undécima conquista esta temporada, que podría haber sido la última vistiendo la camiseta de la U.

Tras el partido, el Príncipe fue consultado por su situación contractual, donde adelantó que está en conversaciones con la dirigencia de Azul Azul.

“Estoy en conversaciones, pero con tranquilidad, no estamos apurados”, comenzó respondiendo en la flash interview con TNT Sports.

Luego, quiso adelantarle a los hinchas del Romántico Viajero que continuará en el club, aunque primero deben afinar algunos detalles contractuales.

“Hay buena relación con la dirigencia, ellos están muy abiertos a seguir, tenemos que ajustar algunos detalles, pero tranquilos que voy a seguir acá“, confirmó el bicampeón de América.

Charles Aránguiz anotó el empate de la U ante Coquimbo Unido, pero acabó con su invicto en los lanzamientos penales tras la tapada inicial del Mono Sánchez. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

También, Aránguiz tuvo palabras para la inminente salida del entrenador Gustavo Álvarez, quien ayer en conferencia de prensa anunció que no continuaría a cargo del equipo en 2026.

“Él tendrá sus motivos y hay que respetar también la decisión que toma cada persona, ya sea el entrenador o jugadores. Hay que respetarla y no salirse del camino, porque estamos en un club muy grande y a veces pasan estas cosas o son cosas que todavía no son tan claras y no nos puede afectar”, finalizó el ex Bayer Leverkusen.

