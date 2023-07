Este domingo, se disputará el partido entre Magallanes y Universidad de Chile en duelo válido por la decimonovena fecha del Campeonato Nacional y que se llevará a cabo en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar a partir de las 12:30 horas.

Pero más allá de la urgencia de ambos equipos por lograr los ansiados tres puntos, el cotejo se enmarca en el reencuentro de Joaquín Larrivey con la U, luego de su partida a fines del año 2021.

Bolavip Chile dialogó con un histórico, Héctor Hoffens, quien aseguró que el Bati querrá dar lo mejor de sí, porque cuando se enfrenta a un ex club, se redoblan los esfuerzos, pero espera que no anote goles ante los azules.

“Ojalá que no, pero generalmente uno se esfuerza un poquito más. En mi caso cuando estuve en Audax, quise demostrar que se habían equivocado haciendo buenos partido, pero espero que no suceda”, señaló el ex extremo.

Joaquín Larrivey estuvo dos años en la U (Photosport)

Sobre si cree que Larrivey debiese celebrar en caso de convertir, el histórico atacante no tiene doble lectura e insta que el argentino debe hacerlo, sí o sí. “Es raro eso de celebrar o no, si los goles son alegría, entonces para mi, Magallanes le paga y se la tiene que jugar. Además, la U es pasado y si bien hizo goles, estuvo poco tiempo“, cerró el delantero.

Finalmente, fue claro y enfatiza que los universitarios, bajo ningún aspecto tienen condiciones para conseguir la corona. “No, la U no está para el título. Ya con dos derrotas seguidas como que bajaron los ánimos, pero sí se ha recuperado en cuanto a las campañas anteriores y eso tiene tranquila a la gente”, cerró Hoffens.