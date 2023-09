Consumada la caída de la Selección Chilena ante Uruguay en el arranque de las clasificatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Norteamérica 2026, por tres tantos a uno, en Bolavip le pedimos a Héctor Tito Awad que colocase notas a jugadores y entrenador de La Roja.

En su análisis, valoró a tres jugadores, pero fue despiadado con dos de ellos. El resto, se movió dentro de una lógica respecto al resultado en contra obtenido en el mítico Estadio Centenario de Montevideo.

Las notas de Tito Awad

Brayan Cortés (5,0): Un arquero que le ponen cinco pepas, cuesta analizarlo, pero atajó seis más. Actuación correcta.

Nayel Mehssatou (2,0): No existe.

Gary Medel (3,0): Se le están acabando los minutos, los tiempos. Siempre se lo llevaron en velocidad.

Guillermo Maripán (3,0): Lento, inseguro y con mala salida.

Gabriel Suazo (4,0): No fue el mismo que veíamos en Colo Colo, pero mejor que el resto de la defensa.

Erick Pulgar (3,5): Uno de sus peores partidos y eso que es preferido mio. Perdió un balón que significó un gol y estuvo muy inseguro.

Charles Aránguiz (4,5): Para mi jugó bien en el quite, aunque no se acercó al arco rival. Creo que salió por cansancio.

Marcelino Núñez (4,5): Primer tiempo bueno y en el segundo se fue fundiendo.

Diego Valdés (5,0): Tengo sensaciones raras con él, pero le cuesta jugar en la selección, aunque a mi me gusta como juega. Creo que siempre intenta.

Alexander Aravena (4,0): Le costó con los uruguayos, pero no voy a ser fulminante con un cabro joven.

Ben Brereton (3,0): Mucho entusiasmo, poco fútbol.

Arturo Vidal(5,0): Tuvo la suerte de hacer el gol y le dio confianza anímica al equipo.

Juan Delgado (2,0): Muy pocos minutos, no jugó.

Darío Osorio: No lo voy a evaluar con nota, jugó muy poco, aunque intentó con algunas cositas

Rodrigo Echeverría (4,0): Entró a romper y rompió, pero no incidió mayormente.

Eduardo Berizzo (4,0): Hizo cosas extrañas. No estaba Sánchez, pero yo lo llevo igual por el camarín. Si Bielsa juega con equipo veloz, debió poner gente veloz. El mediocampo no me desagradó si no estaba Vidal, arriba tiene muy poco.

Pablo Milad (2,0): Siento que él de fútbol no sabe nada. Su función como presidente ha sido nefasta.

Para Tito, Nayel Mehssatou es un jugador que “no existe” (Photosport)

¿Cuándo y contra quién es el próximo partido de Chile en las eliminatorias?

Ahora La Roja tiene un segundo desafío, nada más ni nada menos que ante Colombia, este martes 12 de septiembre a las 21:30 horas en el Estadio Monumental.