Durante este jueves, el defensor de Universidad de Chile, Matías Zaldivia en diálogo con el sitio oficial del club dio cuenta de los reales objetivos que tiene el club para esta temporada 2023, “entrar a las copas y como dije, si en las últimas fechas estamos arriba para pelear por el título, también la ilusión no te la va a quitar nadie”, detalló el zaguero azul.

Declaraciones que tomaron un tinte bastante especial y que pone paños fríos a las reales aspiraciones que existen en el Centro Deportivo Azul, donde pese a ser líderes hace un par de fechas, no se quieren referir en profundidad a la opción de pelear por la corona.

Por tal razón, Bolavip Chile conversó con el destacado comentarista Héctor Tito Awad, quien reaccionó a los dichos del ex Colo Colo. El periodista aclaró que esta convicción va más ligada a una necesidad dirigencial expuesta a comienzos de año.

“Yo creo que esto nace, más allá de la declaración honesta de Zaldivia, nace de lo que la directiva le pidió al cuerpo técnico, ‘sálvanos del descenso y trata de agarrar una colita de copa internacional‘”, sostuvo Awad.

Zaldivia reconoció que lo importante es llegar a una copa internacional (Photosport)

Ahondado en aquello, el comunicador de La Magia Azul, cree que se instala el debate debido a que la U se encuentra en una ubicación donde hay muchos equipos, que perfectamente pueden alcanzar el título. “Ahora, que las circunstancias se hayan dado de esta manera que ocho equipos puedan salir campeón por la irregularidad del campeonato, ahí está la disyuntiva si uno está o no de acuerdo con Zaldivia”, enfatizó el contertulio del Show de Goles.

Pero, ¿Está la U para campeonar? “Si me preguntan a mi, no me gusta mentir, yo creo que la U no está para el título y ahí estoy de acuerdo con Zaldivia. Ahora, si se da la cosa, pero no puede prometerla, la U irá ganando partido tras partido y si se da, será un regalo de navidad, pero futbolísticamente no está para el título”, afirmó en el cierre, Tito Awad.