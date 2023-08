Lunes clave en la Universidad de Chile porque tienen la obligación de volver a los triunfos luego de cuatro caídas en línea. En el Estadio Santa Laura, los azules reciben a Curicó Unido con el mensaje claro que su fanaticada ya no quiere más rabias.

Sin embargo, es difícil pronosticar y proyectar lo que resta del año para la U, sobre cuáles son los verdaderos incentivos que tienen para esta temporada, pero pese a eso, una victoria ante los maulinos, asoma como urgente.

Bolavip Chile dialogó con Héctor Tito Awad, quien no titubea y señala que de ahora en más hay que ganar todo, pese a que desconoce cuál es el objetivo de la dirigencia, aunque desde luego, no quieren sufrir como temporadas anteriores.

“Yo creo que para la U es obligación ganar todos los partidos incluido el de Colo Colo, especialmente. Despegar, no se cuál es la dirección que quiere la dirigencia, yo he sospechado que quieren un año tranquilo, así es que despegar es salvarse de la mierda”, señaló el comentarista de La Magia Azul.

En relación a cómo está la U y si realmente es un equipo que “levanta muertos”, el comunicador sostiene que sin ser irrespetuoso en el concepto, sí los equipos ven a los azules como una posibilidad cierta de recuperación.

“Cuatro derrotas seguidas y perder hoy sería la quinta seguida con puros colistas. La U está muerta. Pellegrino se enojó con lo de “levanta muertos”, pero yo creo que es un dicho. Nadie intentó decir que los equipos son muertos o que las ciudades están muertas. Lo que pasa es que son equipos que no ganan y con la U sí ganan. Yo digo ‘el que quiere levantarse, que juegue con la U’, porque ahí, seguro que ganan”, afirmó el periodista.

Los azules vienen de cuatro derrotas consecutivas (Photosport)

Sobre si una nueva derrota frente a los albirrojos gatillaría la salida de Mauricio Pellegrino, Awad enfatiza que “yo seré franco, pero muero con las botas puestas con el entrenador que menos me gusta que es Pellegrino, pero yo no hago cambios aunque pierda con Curicó, a menos que me digas que viene Guardiola, saco a Pellegrino, pero ¿A qué técnico vas a traer? Tenemos una semi campaña buena de la primera rueda que nos permite estar en la medianía de la tabla”, manifestó.

Finalmente, el panelista del Show de Goles no tiene dobles discursos y sentencia que los universitarios el próximo año sí deben ser campeón a toda costa. “Hay que preguntarle a la directiva qué es lo que quiere para el próximo año. El 2024 la U debe entrar a competir, a ganar y a ser campeón. Se le han dado demasiadas libertades a esta directiva. Este otro año, la U debe ser la U”, concluyó Awad.