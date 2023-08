En las últimas horas las palabras del ex Universidad de Chile Mauricio Pinilla y su poco interés de quienes controlan hoy a los ‘Azules’ han generado bastante revuelo dentro del medio, en la que varios referentes del club han comenzado a alzar la voz ante esta situación.

Sobre esto, un jugador emblema para el ‘Romántico Viajero’ como lo es Sandrino Castec conversó en exclusiva con Bolavip Chile y abordó lo que es este tema, en la que difiere con los dichos de Pinilla y avisa que es importante poder conocer quien controla el club.

“Lógico, yo creo que lo mismo tiene la preocupación la hinchada, los que son están más adentrados de las barras y que tengo un contacto cercano con ellos, saber quién es quién, quién es el que manda el club y quién es la persona que realmente manda”, partió señalando Castec.

En esa misma línea, el histórico recalcó “a mí me incomoda porque me dicen ‘usted jugó en la U’ pero yo en la respuesta digo que jugué en la Universidad de Chile, no en Azul Azul. Yo creo que es tan enredado que no sé si encontrarle la razón o no a Mauricio Pinilla, pero es muy importante saber quién maneja los clubes”.

Sandrino Castec no adhirió con los dichos de Mauricio Pinilla y Johnny Herrera | Foto: Photosport

Acabando con el capitulo de los dichos de Pinilla, el ‘Bombardero’ dejó muy en claro que es fundamental que se conozca con especificación de quienes son verdaderamente los que manejan a la Universidad de Chile.

“Mauricio tendrá sus razones, pero no concuerdo, yo concuerdo que la gente que dirige la institución hay que saber quién es. Siempre hay que saber de lo que se está tratando. Los que vivimos y prácticamente nacimos en el club, queremos saber quiénes son. Y eso es lo que ha costado en este último tiempo y creo que mucha gente se hace la misma pregunta”, declaró a Bolavip.

Finalmente, Castec también tuvo palabras para lo que fueron los dichos que también ejerció un histórico como Johnny Herrera, en la que afirmó que sin pensarlo se traería a Gustavo Quinteros a dirigir a la Universidad de Chile, algo que no le pareció mucho a Sandrino.

“He escuchado tantas declaraciones raras en esta última semana, imagínate que Johnny diga lo otro, de que (Gustavo) Quinteros agarra el plantel de la U, lo saca campeón y lo hace jugar, pero mira lo que dice…”, culminó.