En Universidad de Chile ya se habló claro, si no se vende a nadie, no hay refuerzos. Así fue la situación que la propia dirigencia le comunicó al técnico Mauricio Pellegrino y que complica en parte la planificación del argentino de cara al segundo semestre.

Sin embargo, abierta está la opción de incorporar a algún elemento en las próximas semanas y la pregunta es si la U contrata ¿Peleará el título? Bolavip Chile dialogó con el ex entrenador, Raúl Toro, quien cree que con un buen refuerzo, los azules pueden pelear la corona.

“Yo creo que si contrata bien, la U puede pelear perfectamente el título y si no se refuerza, estará entre los primeros diez, pero no pasará zozobras”, sentenció el ex estratega de Audax Italiano.

Agregó que “a todos nos gustaría que a la U le llegasen refuerzos. Yo creo que la U en esta segunda rueda va a mejorar, pero siento que alguien se puede ir, pero con este plantel, no sufrirán”, aclaró Toro.

Sobre el supuesto trueque de Cristian Palacios con el atacante de Unión Española, Gabriel Norambuena, el ex técnico cree que la dirigencia estudiantil estaría cometiendo un error, pero dio a conocer una brutal y particular comparación.

Toro cree que si refuerzan bien al plantel de Pellegrino, la U peleará el título (Photosport)

“Por supuesto que se equivocarían. Ahora, yo veo como que Guerra y Fernández le ganaron la pulseada, pero por ejemplo si Colo Colo tuviera a Palacios, ellos tendrían diez goles más“, enfatizó.

Finalizó ahondando en esta apreciación y dijo que el charrúa concretaría más de las ocasiones que se genera el joven, Damián Pizarro. “Él es un finalizador, pero hay que pasar esos balones. Si Palacios tuviese esas que ha fallado Pizarro, más de la mitad ya habrían entrado. Además, como que Guerra con Fernández se entienden bien los dos”, concluyó Raúl Toro.