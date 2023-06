Una de las situaciones que más llama la atención en la previa del duelo entre Universidad de Chile y O’Higgins de este miércoles en el Estadio Santa Laura, es la decisión que tomó el técnico Mauricio Pellegrino de no incluir en la titularidad a Darío Osorio.

Particular situación, considerando las complicaciones que tuvo el argentino de armar la oncena definitiva para este enfrentamiento válido por los cuartos de final de la fase regional de la zona centro sur de la Copa Chile.

Bolavip conversó con algunos históricos de la U y cada uno entregó su visión al respecto y cómo se puede explicar esta situación que complica al oriundo de Hijuelas.

Las Heras: “Pellegrino ve que no anda bien”

El ex jugador del Ballet Azul, Francisco Las Heras piensa que el futbolista no ha rendido y desde esa óptica es difícil que tenga la confianza del entrenador. “Raro no me parece porque hasta el momento no ha rendido. Yo creo que Osorio se ha dormido en los laureles y se ha quedado en relación a los primeros partidos que tuvo y ahora paga las consecuencias”, dijo el ex futbolista.

Agregó que “Pellegrino está viendo que no anda bien y a la larga es buscar quién anda mejor en el equipo. No se trata de nombres, si no de ver quién anda mejor en su esquema, que yo aún no lo se”, sentenció el histórico jugador.

Finalmente, sostuvo que “Osorio está empezando, le falta mucho por consolidarse en su club y recién de ahí, comenzar a pensar en salir afuera“, cerró Las Heras.

Hoffens: “No le ha ganado a nadie”

Uno que siempre tiene una opinión dura es Héctor Hoffens. El ex puntero afirmó que el entrenador es quien dispone y hay que solo acatar, además que el 11 azul, no ha sido un jugador tan importante. “Es una decisión técnica y Pellegrino manda. Osorio no ha hecho nada como decir que es necesario, no es sobresaliente ni determinante”, sentenció.

Al cierre, el ex jugador tuvo conceptos duros para lo que es, el desempeño del oriundo de Hijuelas y critica a quienes lo deben estar asesorando.

“No lo conozco mucho y no se qué pergaminos tiene. Por algo no está jugando, hay varias cosas que yo creo le pasan en la cabeza a este muchacho. Está siendo mal asesorado, mal aconsejado y eso es malo porque no le ha ganado a nadie, todavía”, cerró Hoffens.

“El técnico manda”, dijo Hoffens ante la ausencia este miércoles de Darío Osorio en el equipo estelar (Photosport)

Castec: “Su futuro está afuera”

Uno que al menos sí lo bancó es Sandrino Castec, quien recomendó a Osorio que se vaya del país. “Tiene que irse rápidamente a Europa, cambiar su chip y quedarse allá. Acá se nos va a perder, es un jugador de los pocos que se consigue en el fútbol chileno”, aseguró el Bombardero.

Para cerrar, el ex goleador comentó que “el pasa un momento complicado, sufrió una expulsión y su caso es de los que creo que su futuro está afuera y en la U no es el ancho para él, probablemente”, concluyó Castec.