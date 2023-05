Universidad de Chile ya le dijo adiós de forma momentánea a la primera rueda del Campeonato Nacional y ahora, ya pone todo el foco en lo que es el mercado de pases, en la que, llegadas de nuevos jugadores y posibles salidas, son casos que desde la dirigencia de la U deben comenzar a analizar.

Sin duda que de los casos más importantes en este mercado es sobre lo que puede ser la continuidad o partida del joven talento ‘Azul’ Darío Osorio, quien en la ventana de trasferencias pasadas fue bastante codiciado y se espera que para este mercado no sea la excepción.

Sobre este caso, el ex jugador Jean Beausejour pidió el micrófono de Radio ADN para analizar lo que puede ser el futuro de Darío Osorio, en la que implora que, si algún equipo se lo lleva, respete y lo ayude con su proceso de formación.

“Puede ir a cualquier lado o cualquier club, pero es importante que el club donde vaya sepa en el proceso que está este jugador ¿por qué Mauricio Isla se fue de Chile sin debutar y resulta que terminó el proceso? fue porque el club al que fue sabía en qué proceso él estaba”, comenzó señalando Beausejour.

Darío Osorio podría dar el gran salto al extranjero | Foto: Photosport

En esa misma línea, el ‘Bose’ agregó “¿Por qué los argentinos y uruguayos se van a grandes clubes de Europa? uno ve que está lleno de jugadores en el Real Madrid Castilla o el Manchester United y después son promovidos al plantel y terminan ese proceso de maduración en Europa.

El Bicampeón de América no duda de las grandes cualidades de la ‘Joya de Hijuelas’, pero recalca en que, si un equipo extranjero quiere contar con sus servicios, estos puedan guiarlo de buena forma para su formación futbolística, la cual es de vital importancia.

“¿Por qué el chileno no puede hacer eso? yo creo que es importantísimo que en este caso la agencia que lo maneja sepa el lugar de destino y los receptores de Darío Osorio sepan que no está completo, que va existir un proceso que terminar, eso para mí es fundamental para que no lo tengamos después al año de vuelta”

Finalmente, Beausejour no hace mucho caso a los que dicen que los jugadores deben irse precisamente con más de 100 partidos en el fútbol chileno y pide a que los jugadores se atrevan a dar este importante paso para sus carreras, los cuales sin duda alguna son una evolución para su desarrollo.

“Si hay algo que a mí me gustaría agregar, es que a uno le gustaría que se fueran con 100 partidos, que haya jugado Copa Libertadores. Bueno, si esas condiciones no se dan, mi consejo es váyanse, váyanse, prueben ¿por qué? en la alta competencia lamentablemente hay cosas distintas a las que se viven en el día a día acá, allá por sí o por sí van a tener que vivir para el fútbol, no está la familia, no hay una serie de circunstancias”.

“Hay cosas que te van hacer moldear el carácter, poner en el centro de tu vida, aunque suene frío, vivir por el fútbol. Si se lo toman en serio jugadores como Darío Osorio, Vicente Pizarro y Lucas Assadi, que tienen las condiciones, podemos tener muy buenos frutos a nivel de selección”, cerró.