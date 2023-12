Dentro de las proyecciones que realiza la dirigencia de Universidad de Chile, está el tema de los porteros, donde es sabido que Cristopher Toselli renovará en el club, pero existe mucha incertidumbre sobre el futuro de Cristóbal Campos en la U.

Y es que el oriundo de Lonquén terminó siendo el suplente del formado en Universidad Católica y quedando así, muy relegado en el once estelar del técnico argentino Mauricio Pellegrino, en lo que fue la otra cara de la moneda, pensando en que arrancó como titular.

Ahora, no se descarta que Campos emigre de los azules, pese a que tiene contrato vigente con la institución, pero el canterano no querría ser la alternativa de Toselli, como también, el club ya busca otro arquero, ante cualquier eventualidad.

La situación del 1 de la U no está nada fácil y su presencia en el Centro Deportivo Azul para el año 2024 sigue siendo una tremenda interrogante que ambas partes, esperan resolver.

Johnny Herrera defiende con todo a Cristóbal Campos

Uno que lo conoce desde su etapa formativa convirtiéndose en una especie de padrino profesional para Cristóbal Campos, es Johnny Herrera. El ex arquero en diálogo exclusivo con Bolavip Chile, tuvo palabras para el presente del novel guardameta.

Para Herrera, la situación que le ha tocado vivir al entretubos, no es nada fácil y es necesario analizarlo por sus buenas presentaciones. “Es un arquero joven que se encontró con la fama, con el puesto y no es fácil. Yo los evalúo más que nada por las cosas buenas que hicieron”, manifestó el Samurai.

Sin embargo, una drástica postura mostró el ex seleccionado nacional, ante la consulta si es que Campos, debe marchar de la U o no. Herrera espera que no se cometan más errores a nivel dirigencial y la salida del golero, podría ser una más, según su visión.

“De pronto no tuvo partidos tan buenos como todo futbolista del mundo, pero cerrarle las puertas de la U sería una estupidez. Espero que no sea otra estupidez más de parte de Azul Azul”, sentenció el campeón de la Copa Sudamericana.

Finalmente, confesó que a Campos le ve muchas cualidades y que en el puesto de él, siempre habrán profesionales que tengan una mala actuación.

“Es un portero con tremendas condiciones y por lo menos para mi, cuando estuvo en el arco no destiñó y si tengo que dar un partido que tuvo malo, le va a pasar ahora y a cualquier arquero que pueda llegar al club“, concluyó Herrera.

¿Cómo fue la campaña de Cristóbal Campos en el año 2023?

Antes de perder la titularidad, Cristóbal Campos alcanzó a disputar 23 encuentros entre Campeonato Nacional y Copa Chile, todos en condición de estelar. En aquellos cotejos, recibió un total de 26 goles.