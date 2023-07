Vicente Fernández será el primer refuerzo Universidad de Chile de cara a la segunda rueda del Campeonato Nacional, donde los azules marchan en una expectante tercera posición.

El ex lateral de Palestino y actual jugador de Talleres de Córdoba no ha tenido mayor regularidad en el cuadro argentino, producto de una lesión en los meniscos, por lo que desde la “T” no ven con malos ojos que el jugador chileno vuelva a tener regularidad.

Fue el propio presidente del “Matador”, Andrés Fassi, que en conversación con Bolavip Chile confirmó la llegada del defensor de 24 años al Romántico Viajero.

El periodista Jorge Coke Hevia analizó el arribo de Fernández a la U y se mostró conforme por la gestión que realizó Azul Azul, concesionaria que maneja los hilos del cuadro universitario.

“Si le sale el préstamo hasta fin con opción no es malo, si se lo emboca por un año me parece que ya no es tan bueno”, detalló el conductor del programa Pauta de Juego.

“Lo de los seis meses me parece una buena gestión porque me estoy trayendo alguien por si no está Marcelo Morales y no ocupa cupo de extranjero”, concluyó.