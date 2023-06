Jugador del Ballet Azul no tiene piedad con Federico Mateos tras sus declaraciones: "Claro que no es Riquelme, pero tampoco ha rendido y no se si vaya a rendir"

Siguen las reacciones tras los dichos del mediocampista de Universidad de Chile, Federico Mateos, quien sostuvo en entrevista con DSports, que no era Juan Román Riquelme y que en la U tuvo que correr más y estar más dispuesto al sacrificio en pro del equipo.

Palabras que no han caído muy bien en el mundo azul y hubo uno que salió al paso de ellas. Es el ex jugador del Ballet Azul Francisco Las Heras, quien ha sido uno de los críticos más acérrimos del ex Ñublense, dialogó con Bolavip Chile. En la ocasión, el otrora futbolista dijo estar en contra de las palabras de Mateos.

“En primer lugar, no me parece adecuada la respuesta y claramente no es Juan Román Riquelme. Pero, si llegó a un club grande como la U es porque era el destacado donde estaba jugando, por algo lo contratan”, manifestó Las Heras.

Agregó que “si él dice eso, no se qué se puede esperar. Lo he visto en hartos partidos y hasta el momento no ha rendido como la dirigencia lo ha estado esperando y no se si va a rendir“, afirmó el ex futbolista.

Pese al cuestionamiento, Matreos quiere ser un real aporte para la U en la segunda rueda (Photosport)

Además, detalló que según su parecer, uno de los puestos que el plantel debe reforzar es el de la zona media, sobre todo ahora tras estas respuestas que dio el “20” azul. “Una de las posiciones para reforzar es el mediocampo, al final está siendo más efectivo Assadi que el mismo Mateos, va a quedar una duda tremenda más aún, con las declaraciones que hace”, manifestó.

El debut de Cristóbal Campos en La Roja

Francisco Las Heras tuvo palabras para el debut del portero Cristóbal Campos Véliz en el arco de la selección chilena. Lamentablemente según cuenta, nada se puede analizar. “O sea, fue nada. Tuvo una salida que salió a cortar cuando venía un delantero, él salió rápidamente, pero nada más. Cuba no hizo nada. Opinar sobre Campos es como lo que alguien dijo, que Chile si jugaba sin arquero no pasaba nada”, comentó Las Heras, quien cerró con un “realmente fue un entrenamiento con público”.