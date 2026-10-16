Universidad de Chile se medirá contra el elenco puma en el Estadio Santa Laura. No será en Rancagua como se especuló.

Universidad de Chile se prepara para un compromiso crucial: su revancha contra Deportes Antofagasta por los cuartos de final de Copa Chile. El conjunto estudiantil tiene un complejo desafío.

Luego de caer 2-0 en la ida en el Estadio Calvo y Bascuñán, el elenco universitario tendrá que intentar dar vuelta la serie fuera de casa. ¿Dónde se disputará? No será en el Estadio Nacional.

Según confirmó la propia institución laica a través de redes sociales, el encuentro se realizará en el Estadio Santa Laura. Y no será en su horario inicial: pasó de las 20:00 horas a las 19:00 horas.

“El partido frente a Deportes Antofagasta, correspondiente a la revancha de los cuartos de final de Copa Chile, se disputará este miércoles 21 de octubre en el Estadio Santa Laura U. SEK a las 19:00 horas“, indicó el club.

De esta manera, se descarta la opción de que Universidad de Chile vuelva a ejercer su localía en el Estadio El Teniente de Rancagua, tal como lo hizo en la victoria 6-0 contra Ñublense.

Universidad de Chile ya tiene estadio para recibir a Deportes Antofagasta. (Imagen: Photosport)

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Universidad de Chile comienza su castigo

Cabe consignar que este será el primero de cuatro duelos en los que 2.866 hinchas azules tendrán restringido el acceso. ¿La razón? La decisión del Tribunal de Disciplina tras los incidentes contra Everton de Viña del Mar.

A pesar de identificar a 19 responsables, la entidad autónoma optó por sancionar a todos los espectadores visitantes que acudieron al Estadio Sausalito aquel jueves 24 de septiembre.