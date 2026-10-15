Universidad de Chile reacciona con todo ante un posible cambio de nombre: “Ni en tono de broma”

Desde el club emitieron un fuerte comunicado ante los rumores de un posible cambio de nombre ante las tensiones entre Azul Azul y la casa de estudios.

Desde Universidad de Chile reaccionaron con todo a los rumores sobre un eventual cambio de nombre del club, en medio de la complicada relación entre Azul Azul y la casa de estudios, en un escenario marcado por las repercusiones del caso Sartor. La incertidumbre gira en torno a la continuidad del convenio que permite a la concesionaria utilizar el nombre y los emblemáticos símbolos de la institución.

Los rumores tomaron fuerza luego de que el periodista Cristián Arcos abordara el tema en el programa Los Tenores de Radio ADN. Según trascendió, ante la posibilidad de no llegar a un acuerdo con la universidad, desde Azul Azul tendrían considerado un nombre alternativo para el club: “Leones”.

¿La U llegará a perder su nombre? (Photosport)

Fuerte reacción desde Universidad de Chile

Sin embargo, desde la institución reaccionaron rápidamente y descartaron tajantemente esa posibilidad. A través de un comunicado, la concesionaria aseguró que nunca se ha discutido un cambio de nombre en su directorio.

“Nunca, ni siquiera en tono de broma, se ha discutido en nuestro directorio un posible cambio de nombre del Club Universidad de Chile. El convenio, que ya lleva 20 años, con seguridad tendrá mejoras en favor de ambas partes, y la U seguirá siendo siempre la Universidad de Chile”, señalaron desde el club.

De esta manera, desde Avenida El Parrón reaccionaron con fuerza antes las versiones que generaron inquietud entre sus hinchas. Mientras continúa la relación entre Azul Azul y la casa de estudios, el futuro del convenio sigue generando ruido.

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En síntesis…