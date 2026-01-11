Cuando todo parecía que Universidad de Chile iba a dar el gran golpe del mercado de fichajes del fútbol chileno con la llegada de Juan Martín Lucero, la operación entró en una fase crítica debido a la falta de acuerdo entre las partes e incluso, el propio futbolista.

Hasta el momento, y tras las partidas de Lucas Di Yorio, Rodrigo Contreras, Nicolás Guerra y Leandro Fernández, la U sólo se ha reforzado en ataque con el regreso de Eduardo Vargas y la inminente oficialización de Octavio Rivero, por lo que la contratación de Lucero se convirtió en una prioridad para Azul Azul en este mercado.

Sin embargo, cuando el escenario indicaba que el ex Colo Colo estaba listo para vestir la camiseta azul, todo se ha ido enredando en los últimos días. Y es que según dio a conocer La Tercera, la trama entre Fortaleza, el delantero y la U vive horas claves.

Falta de acuerdo entre las partes demora la operación por Juan Martín Lucero (Getty Images)

“Las próximas horas serán claves para acelerar la negociación o darla -definitivamente- por caída”, apuntaron de entrada en el citado medio.

Luego agregan que desde el conjunto estudiantil han buscado distintas fórmulas para cerrar el acuerdo con el delantero y que el propio Lucero ha demostrado interés en fichar por la Universidad de Chile, “sin embargo, hay que convencer al Fortaleza y afinar detalles con el atacante y su entorno”.

Según LT, la conversación comenzó a caerse cuando desde Azul Azul buscaron una movida para forzar la salida de Lucero del Fortaleza: “El entendimiento se cayó cuando comenzaron las conversaciones para que el jugador rescindiera contrato y llegara a Santiago con el pase en su poder”.

“Ahora Fortaleza aspira a una retribución económica. Además, Lucero tampoco quiere salir sin cobrar los dos años de contrato que le quedan y, según el Diario do Nordeste, estaría dispuesto a resignar la mitad”, agregaron en el matutino.

De esta forma, la operación por Juan Martín Lucero deberá definirse en las próximas horas, mientras que Universidad de Chile ya habría activado un plan B para reforzar su delantera.

En resumen…