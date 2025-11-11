El futuro de Gustavo Álvarez en Universidad de Chile sigue en el aire, y si bien aún le queda un año de contrato, el técnico argentino ya habría dejado claras las condiciones para continuar al mando de los azules en 2026.

Según reveló el periodista de TNT Sports, Marcelo Díaz, la continuidad del entrenador argentino en la U tiene relación directa con la clasificación a copas internacionales y con la magnitud del plantel que podrá tener a mano para afrontar la próxima temporada.

“Todo depende a qué clasifica, si va a fase de grupos que asegura seis partidos en Copa Libertadores, o fase previa con dos, o la Copa Sudamericana”, explicó Díaz en el programa Pelota Parada de la señal televisiva.

Pero más allá del objetivo continental, Álvarez también espera contar con un plantel más amplio y competitivo para sostener un calendario que podría superar los 50 partidos oficiales entre torneos nacionales e internacionales.

“Seguramente lo que pedirá Álvarez en sus exigencias, porque tiene una conversación pendiente, es poder afrontar los más de 50 partidos con un plantel más amplio del que tiene ahora. Tiene dos jugadores por puesto, pero se han visto diferencias cuando saltan a la cancha, entre un plantel titular y uno alternativo”, señaló el reportero.

El técnico azul busca reducir esa brecha entre titulares y suplentes para mantener un alto rendimiento durante toda la temporada. “Gustavo Álvarez quiere mayor competencia con un plantel de más de 50 partidos, pero que el que viene de abajo se meta sin problemas en el equipo titular, algo que le ha costado en los equipos mixtos”, agregó Díaz.

De esta forma, la continuidad del entrenador no solo dependerá de los resultados de la U en las últimas fechas de la Liga de Primera, sino también del proyecto deportivo que le ofrezca la dirigencia, con miras a un 2026 en el que el club universitario espera volver a competir a nivel internacional.

