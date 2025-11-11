No ha terminado la temporada y el mercado de fichajes para el 2026 promete, sobre todo en Universidad de Chile donde hay varios nombres bombásticos rondando por el Centro Deportivo Azul.
Sin lugar a dudas el interés por Juan Martín Lucero acapara todas las luces, pero más allá de la posibilidad de que el delantero del Fortaleza llegue a la U, hay otro nombre que obsesiona a Cristián Castañeda.
El Scooby frontal como siempre se la juega por un defensor que ha sabido triunfar en River Plate y viene jugando a gran nivel hace varias temporadas, sin embargo, luego de la derrota millonaria ante Boca Juniors, aseguran en Argentina que viene una renovación total.
“La U necesita un central que le de categoría a la última línea, a mi me gusta Paulo Díaz, tiene más de 30, es un chico que andaría bien y te aseguro que le serviría mucho a él vestir la camiseta de la U”, le confiesa Castañeda a BOLAVIP.
Respecto a la sensación que deja el central jugando por la selección chilena, el mundialista en Francia 1998 reconoce que muchas veces hasta a él lo saca de quicio, pero tiene una explicación.
“De repente juega sobrado, pero es su manera, y estoy convencido que la rompe acá”, indica el hermano de Víctor Hugo.
No a Bruno Cabrera, sí a Paulo Díaz
Uno de los mejores jugadores del campeón Coquimbo Unido, fue el central Bruno Cabrera. ¿Lo traería a Universidad de Chile? Cristián Castañeda contesta que no.
“Es distinto jugar en Coquimbo que en la U, con todo respeto”, responde el Scooby.
En síntesis
- Juan Martín Lucero es uno de los nombres que suenan para Universidad de Chile en 2026.
- Cristián Castañeda sugirió a Paulo Díaz, defensa de River Plate, para la U.
- Castañeda descartó la contratación de Sebastián Cabrera de Coquimbo Unido para la U.