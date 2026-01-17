Tras la salida de Matías Sepúlveda a Lanús, el nombre del lateral Esteban Matus comenzó a circular con fuerza como una alternativa para transformarse en el quinto refuerzo de Universidad de Chile de cara a la temporada 2026.

En ese escenario, y según adelantó el diario La Tercera, en Azul Azul se habrían reactivado sondeos informales por el jugador de Audax Italiano, lo que rápidamente generó expectativa entre los hinchas del Romántico Viajero ante la eventual llegada de un refuerzo por la banda izquierda.

Cabe recordar que a mediados de 2025, el defensor de 23 años estuvo muy cerca de convertirse en jugador azul, pero la fallida salida del “Tucu” Sepúlveda al Vitória de Brasil terminó por echar abajo toda la operación.

Esteban Matus disputó 36 en la última temporada: convirtió 6 goles y aportó 3 asistencias | FOTO: Jorge Loyola/Photosport

Sin embargo, durante las últimas horas, un reconocido comunicador salió a poner paños fríos y a descomprimir el escenario que se había instalado en torno al mercado azul.

¿Esteban Matus a la U? Esto dice Jorge Coke Hevia…

Fue el periodista Jorge “Coke” Hevia de Radio Pauta, quien se refirió directamente al tema a través de su cuenta de X (ex Twitter), encendiendo las alertas entre los hinchas de la U.

“Desde la U me dicen que lo de Esteban Matus no es cierto”, escribió el conductor del programa Pauta de Juego, descartando así las versiones que daban por real un eventual acercamiento entre el jugador y el conjunto azul.

Por ahora, el contundente mensaje de Hevia deja en evidencia que, al menos desde el Centro Deportivo Azul, no reconocen negociaciones ni avances por el lateral, enfriando un rumor que había tomado fuerza en las últimas horas.

