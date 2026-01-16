Universidad de Chile no baja la guardia en el mercado de fichajes. A pesar de ya haber anunciado tres incorporaciones, el conjunto laico va por un nombre más en este período.

¿De quién se trata? Estuvo bajo la órbita azul a mediados de 2025 y esta vez la historia parece ser distinta: cambió de representante. Es una de las principales figuras de Audax Italiano.

Según detalló El Deportivo de La Tercera, ese es el caso de Esteban Matus. El seleccionado chileno conversa para emigrar desde La Florida y arribar a la escuadra estudiantil.

“La U reactivó la negociación con los itálicos (…) tanto la gerencia deportiva encabezada por Manuel Mayo como el técnico Francisco Meneghini ven como el reemplazante natural de Matías Sepúlveda”, comenzó señalando.

En dicha línea, el medio dejó en claro que hay una importante modificación en su entorno y agregó: “Eso sí, ahora el defensa es representado por Pablo Lecler, tras haber finalizado su contrato con la empresa Vibra“.

Esteban Matus negocia para ser refuerzo de Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

Audax Italiano desiste de su demanda contra Universidad de Chile

A su vez, el sitio indicó que la demanda por 800 mil dólares de los itálicos a los azules ya no va más. Precisamente, esta se inició por el frustrado traspaso de Esteban Matus.

Con el fin de negociar nuevamente dicha transferencia, el recurso interpuesto en el Tribunal Patrimonial de la ANFP quedó obsoleto. Si todo marcha viento en popa, la figura en cuestión se vestirá de azul.

En resumen: