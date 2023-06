En su momento, Luis Rojas Zamora fue una de las grandes irrupciones de la Universidad de Chile y del fútbol chileno. El nacido en San Bernardo llamaba su atención por sus gambetas y facilidad para sacarse rivales, lo que le sirvió para dar el salto a Europa, más específicamente a Italia.

Luego de ser comprado por el Crotone, el canterano azul deambuló por varios clubes italianos, tal es caso del Bologna, Football Club Pro Vercelli 1892, y ahora tendrá que volver al club dueño de su pase, el cual milita en la Serie C.

En las últimas semanas, Rojas fue convocado por Eduardo Berizzo para un microciclo de la Selección Sub 23, y fue ahí que se mostró contento por esta posibilidad y declaró “estar en un gran momento”.

Rojas quiere volver a demostrar el talento que lo hizo dar el salto al Viejo Continente | Foto: Comunicaciones ANFP

ROJAS Y SU SALIDA DE LA U

Ahora, en conversación con el medio AS Chile, el jugador de 21 años recordó lo que fue su llamativa salida del Romántico Viajero y señaló que está confiado en lo que pueda realizar de aquí en adelante.

“No me arrepiento de mi salida de la U, porque al final fue una decisión que tomé para sentirme bien conmigo y por mi familia. Lo que sí, quizás, cuando me iba de vacaciones no me alimentaba de la mejor manera y eso fue llevando a que regresara con peso de más. No me cuidaba bien… Eso repercute y más con el entrenador. Y es lógico: no puedo llegar a trabajar y estar mal”, partió diciendo.

Agregando que “por querer llegar a un nivel alto y mejorar, a uno le pueden suceder estas cosas (jugar poco). Quizás me apresuré en salir de Chile, no lo sé, pero ya tomé la decisión y tengo que afrontarla. Debo mantenerme bien y espero ir a un equipo mejor y a una liga mejor”.

Finalmente, fue consultado acerca de un posible retorno al Romántico Viajero y este declaró que “ahora tengo que enfocarme en la temporada que viene, en llegar bien, así que eso no lo pienso mucho. Hubo un momento en que lo pensaba, que yo decía ‘quizás pueda volver seis meses’, ya que hubo un tiempo en que no estaba teniendo regularidad, pero después dije ‘para qué voy a estar pensando esto. Sólo me voy a llenar la cabeza de problemas, de otros pensamientos’. Decidí enfocarme en lo que tenía que hacer, que era entrenar y mantenerme bien”.