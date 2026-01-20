El delantero argentino Juan Martín Lucero se ha transformado en uno de los nombres más comentados del mercado chileno tras firmar por Universidad de Chile. Su llegada, luego de un polémico paso por Colo Colo, generó tanto expectativas entre los hinchas azules como críticas de los seguidores albos.

El motivo de la polémica se remonta a fines de 2022, cuando Lucero ejecutó una cláusula de salida que Blanco y Negro consideró improcedente, generando un conflicto legal que escaló hasta la FIFA y marcó un quiebre definitivo entre el jugador y su exclub.

En este escenario, el fichaje del “Gato” no solo genera ilusión en la U, sino que también revive la rivalidad histórica y pone a Lucero bajo la lupa de la opinión pública.

Lucero vuelve a Chile tras su paso por Fortaleza de Brasil | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Luka Tudor opina de la llegada de Juan Martín Lucero a la U

En este contexto, Luka Tudor, exdelantero y comentarista de Marca Personal de La Metro, entregó su mirada sobre el fichaje, abordando tanto la actitud profesional de Lucero como su aporte futbolístico.

“Esto es un trabajo, independiente de los colores que uno quiera. Hay veces que las cosas se quiebran o no te quieren ¿y qué vas a hacer? Hay que trabajar”, manifestó el exgoleador chileno.

Respecto a la rivalidad histórica entre el Popular y el Romántico Viajero, Tudor no dudó en subrayar la madurez del ariete trasandino. “Los dos equipos se tienen bronca, pero a Lucero le importa tres hectáreas de (…) Con el dinero que le cae mes a mes le da lo mismo”, agregó.

Finalmente, Tudor destacó la calidad futbolística de Lucero y la importancia de su fichaje para los azules. “Me parece un excelente nombre. En Chile es un tipo que está probado, un muy buen jugador, me encanta. Tiene una movilidad especial y te pica a los espacios precisos, hace movimientos que le posibilitan a otros jugadores tener opciones de gol. Es un definidor muy bueno, técnicamente es bueno. Creo que la U hace una gran contratación, una buena inversión”, sentenció.

En síntesis…

Juan Martín Lucero se transformó en uno de los protagonistas del mercado chileno tras firmar por Universidad de Chile.