Marcelo Díaz deja a su gran heredero en la Universidad de Chile: “Es mejor que yo”

El volante y capitán de la Universidad de Chile, Marcelo Díaz dejó a su gran heredero en los 'Azules'.

Universidad de Chile se alista con todo para lo que es esta recta final de la temporada 2026, en el que los ‘Azules’ tienen como gran objetivo el poder quedarse con el cupo de Chile 2 en la Liga de Primera y quedase con el título de la Copa Chile, en donde hoy se encuentra en cuartos de final.

Sobre el presente azul, el volante y capitán, Marcelo Díaz conversó con el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports y habló sobre el plantel que dirigir Fernando Gago, en donde comenzó con elogios importantes a Lucas Barrera, a quien lo ve hoy como un elemento crucial en el mediocampo de la U.

“Barrera yo creo que ha sido una muy buena carta que presentó la U este año, él se impuso y lo hizo de buena forma, ha ido creciendo partido a partido y creo que es un muy buen jugador”, parte señalando Díaz.

Haciendo una comparación con sus inicios, el ‘Carepato’ dejó muy en claro que Lucas Barrera tiene un comienzo de carrera mucho más prometedor que el que tuvo él, pero también deja como materia de análisis, que Díaz comenzó su carrera como un lateral.

Díaz pone sus fichas en Barrera | Foto: Photosport

“Yo creo que él es mejor yo (que cuando comencé), tiene 19 años, yo a los 19 jugaba de lateral derecho, estos tipos se impusieron con todo”, declaró.

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Concluyendo, Díaz también tuvo buenas palabras para Agustín Arce y Tobías Reinhart, a quienes los ve como unos elementos más que importantes en el mediocampo de la Universidad de Chile.

“Es lo mismo con Agustín (Arce) le dieron confianza, pero confianza que significó antes salir a préstamo y se la tuvo que ganar también. (Tobías) Reinhart también es muy buen jugador, un muy buen acierto de la dirigencia, tenemos muy buenos elementos”, cerró.