Universidad de Chile hizo un importante anuncio con la renovación de Marcelo Morales.

Universidad de Chile hizo un importante anuncio durante esta jornada en sus redes sociales, en donde los ‘Azules’ hicieron oficial la renovación de una gran figura para los próximos años.

Se trata del defensor nacional, Marcelo Morales, quien estaba en el conjunto ‘Laico’ a préstamo por parte del New York Red Bulls y tras su gran rendimiento, en la U hicieron efectiva su opción de compra.

Así lo anunciaron durante esta jornada en las redes sociales, en la que indicaron que desde la Universidad de Chile ejercieron la opción de compra por el ‘Shelo’, quien se quedará en el club hasta el 2029.

“Nuestro Club hizo efectiva la opción de compra acordada con el Red Bull New York de Estados Unidos por el pase de Marcelo Morales, asegurando la permanencia del jugador hasta fines de la temporada 2029″, informaron.

Morales continuará en la U | Foto: Photosport

Esta noticia sin duda que es un gran logro para la directiva azul pensando en el 2027, en donde los ‘Azules’ logran la continuidad de un importante jugador de cara a los 100 años.

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Ahora, en la Universidad de Chile seguirán analizando diversos temas en su plantel pensando en la próxima temporada, en la que desde el ‘Romántico Viajero’ deben analizar la continuidad, llegadas o salidas para el 2027.